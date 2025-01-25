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1/2 гинеи 1795 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1795 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1795 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1795
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1795 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1819 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1795 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1336 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1795 "Лопата" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1795 "Лопата" на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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