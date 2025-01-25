Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1795 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1795
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1795 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1819 проданному на аукционе SINCONA AG за 1200 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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