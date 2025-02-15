flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1795 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1795 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: AB Philea & Myntkompaniet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1795
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1795 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 5347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
Великобритания 2 пенса 1795 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - September 21, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 21 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1795 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть