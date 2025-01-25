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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1809 Герб с подвязкой
Средняя цена 600 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1809 Второй тип
Средняя цена 400 $
Продажи
0 74
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