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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1809
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 32569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1400 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Bruun Rasmussen - March 3, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе The Royal Mint - March 3, 2024
Продавец The Royal Mint
Дата 3 марта 2024
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Bruun Rasmussen - October 29, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1809 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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