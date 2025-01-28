Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1809
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1809 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 32569 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1400 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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