flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1802 Герб с подвязкой
Средняя цена 600 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1802 Первый тип
Средняя цена 340 $
Продажи
0 47
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть