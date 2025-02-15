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1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1802
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 850 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 28, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1802 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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