Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1802
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1802 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 850 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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