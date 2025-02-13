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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 гинеи 1802 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1802 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1802 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1802
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1802 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 28466 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Heritage - June 20, 2024
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе St James’s - June 1, 2024
Продавец St James’s
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность G6 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - February 15, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 гинеи 1802 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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