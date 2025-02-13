Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 гинеи 1802 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1802
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1802 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 28466 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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