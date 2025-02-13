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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1794 Лопата
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 249
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1794 Лопата
Средняя цена 550 $
Продажи
0 31
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