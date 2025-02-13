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1/2 гинеи 1794 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1794 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1794 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1794
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1794 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31407 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2600 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 28, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1794 "Лопата" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1794 "Лопата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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