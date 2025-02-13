Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1794 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1794
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1794 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 31407 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2600 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
638 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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