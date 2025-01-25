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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1800 Лопата
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1800 Первый тип
Средняя цена 310 $
Продажи
0 103

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1800
Средняя цена 65 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 пенса 1800
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1800
Средняя цена 50 $
Продажи
1 6
Аверс
Реверс
Пенни 1800
Средняя цена 50 $
Продажи
0 54
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