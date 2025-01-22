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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1800 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 7593 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Agora (1)
  • Coinhouse (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Nomisma Aste (1)
Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе Agora - November 3, 2015
Продавец Agora
Дата 3 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 2 пенса 1800 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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