Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1800 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Nomisma Aste
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 7593 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.
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