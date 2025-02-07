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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/3 гинеи 1800 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1800 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1800 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1800 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2023
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе St James’s - June 3, 2023
Продавец St James’s
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе St James’s - November 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1800 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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