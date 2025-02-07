Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/3 гинеи 1800 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1800 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 25 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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