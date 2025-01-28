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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1800 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1800 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1800 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1800 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Spink UK за 3400 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1800 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2405 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1800 "Лопата" на аукционе Spink - November 12, 2003
Продавец Spink
Дата 12 ноября 2003
Сохранность XF
Цена
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