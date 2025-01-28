Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1800 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1800 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Spink UK за 3400 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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