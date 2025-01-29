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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1800 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Eretz Auctions за 110 USD. Торги состоялись 8 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
Великобритания 3 пенса 1800 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 3 пенса 1800 на аукционе Eretz Auctions - February 8, 2022
Продавец Eretz Auctions
Дата 8 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 3 пенса 1800 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 3 пенса 1800 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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