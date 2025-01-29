Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1800 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Eretz Auctions за 110 USD. Торги состоялись 8 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Eretz Auctions
Дата 8 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
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