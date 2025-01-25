Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1800 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 120 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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