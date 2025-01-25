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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1800 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 120 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.

Сохранность
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  • TimeLine Auctions (1)
  • Wójcicki (2)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 152 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1800 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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