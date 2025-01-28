Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1800 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1800
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 26 марта 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 1 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Eretz Auctions
Дата 8 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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