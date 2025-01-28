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Пенни 1800 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1800 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1800
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1800 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Spink UK за 220 GBP. Торги состоялись 26 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 77 EUR
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания Пенни 1800 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Великобритания Пенни 1800 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе CHS Basel Numismatics - August 1, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 1 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Nomisma Aste - June 9, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Eretz Auctions - February 8, 2022
Продавец Eretz Auctions
Дата 8 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1800 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1800 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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