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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1810 Герб с подвязкой
Средняя цена 610 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1810 Второй тип
Средняя цена 490 $
Продажи
1 245
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