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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1810
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 5765 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 20 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Davissons Ltd. - June 26, 2024
Продавец Davissons Ltd.
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - January 13, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - January 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - January 14, 2022
Продавец Spink
Дата 14 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - September 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1810 "Герб с подвязкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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