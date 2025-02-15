Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1810
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1810 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 5765 проданному на аукционе Spink UK за 1000 GBP. Торги состоялись 20 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
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Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
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