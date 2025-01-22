flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1803 Герб с подвязкой
Средняя цена 710 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1803 Первый тип
Средняя цена 400 $
Продажи
0 129
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть