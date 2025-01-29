flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1811 Герб с подвязкой
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1811 Второй тип
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть