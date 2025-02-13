flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 гинеи 1811 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1811 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1811 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1811
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1811 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Heritage (2)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
2195 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4122 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 гинеи 1811 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1811 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/3 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть