Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 гинеи 1811 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1811
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1811 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4122 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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