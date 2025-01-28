Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1811
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность F
Цена
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