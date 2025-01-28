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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1811
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1811 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1864 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Coin Cabinet - May 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Sovereign Rarities - March 15, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1811 "Герб с подвязкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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