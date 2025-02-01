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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 1/4 гинеи Георга III - Великобритания

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1/4 гинеи 1762

Год Знак Описание Продажи Продажи
1762 2 382
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