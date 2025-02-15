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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1780 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1780
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1780
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1780
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1780
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
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