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Пенни 1780 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1780 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1780 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1780
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1780 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 7664 проданному на аукционе Spink UK за 40 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1780 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Великобритания Пенни 1780 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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