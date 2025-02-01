Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1780 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1780
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1780 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 7664 проданному на аукционе Spink UK за 40 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.
Сохранность
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- Katz (1)
- Spink (1)
Где продать?
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