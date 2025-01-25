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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1780 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1780 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1780 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1780
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1780 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Katz Auction за 40 EUR. Торги состоялись 3 июля 2019.

Сохранность
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1780 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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