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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1799 Лопата
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1799 Первый тип
Средняя цена 810 $
Продажи
0 32
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