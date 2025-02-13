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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/3 гинеи 1799 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1799 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1799 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1799
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1799 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Spink UK за 2400 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - February 29, 2024
Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе St James’s - August 18, 2021
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе St James’s - August 18, 2021
Продавец St James’s
Дата 18 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 8, 2018
Великобритания 1/3 гинеи 1799 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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