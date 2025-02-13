Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/3 гинеи 1799 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1799
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1799 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Spink UK за 2400 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 18 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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