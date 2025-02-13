flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1785 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1785 Четвертый тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
2 169
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1785 Четвертый тип
Средняя цена 770 $
Продажи
0 39
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть