Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1785
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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