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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1785
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1785 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 24162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (1)
  • UBS (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 19, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1785 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 19, 2017
Продавец Stack's
Дата 19 января 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

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