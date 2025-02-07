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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1801 Герб с подвязкой
Средняя цена 930 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1801 Первый тип
Средняя цена 510 $
Продажи
0 35
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