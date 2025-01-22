Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 гинеи 1801 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,7834 гр
- Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/3 гинеи
- Год 1801
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1801 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30921 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (2)
- Coin Cabinet (2)
- DNW (2)
- Felzmann (1)
- Heritage (5)
- HIRSCH (1)
- Künker (1)
- London Coins (1)
- Morton & Eden (2)
- Rapp (1)
- SINCONA (3)
- Sonntag (1)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (2)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
- The Canadian Numismatic Company (1)
- UBS (3)
- Via (2)
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск