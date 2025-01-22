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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 гинеи 1801 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/3 гинеи 1801 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/3 гинеи 1801 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,7834 гр
  • Чистого золота (0,0821 oz) 2,5524 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/3 гинеи
  • Год 1801
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 гинеи 1801 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30921 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1293 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Rapp - December 6, 2024
Продавец Rapp
Дата 6 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - May 7, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 7 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - February 15, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе The Canadian Numismatic Company - October 29, 2018
Продавец The Canadian Numismatic Company
Дата 29 октября 2018
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 гинеи 1801 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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