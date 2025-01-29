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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1762 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1762 Первый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/4 гинеи 1762
Средняя цена 500 $
Продажи
2 382

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 пенса 1762
Средняя цена 80 $
Продажи
0 142
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