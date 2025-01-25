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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1762 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1762 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1762 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1762
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1762 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7750 $
Цена в валюте аукциона 7750 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 6, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1762 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

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