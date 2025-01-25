Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1762 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1762
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1762 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1233 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
7750 $
Цена в валюте аукциона 7750 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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