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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1797 Лопата
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1797 Лопата
Средняя цена 790 $
Продажи
1 83
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1797 Первый тип
Средняя цена 570 $
Продажи
0 88
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