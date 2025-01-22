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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1768 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1768 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1768 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1768
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1768 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Soler y Llach - October 29, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - January 22, 2025
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1768 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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