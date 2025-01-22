Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1768 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1768
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1768 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 29662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU55 NGC
Цена
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