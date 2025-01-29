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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1790 Лопата
Средняя цена 810 $
Продажи
1 148
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1790 Лопата
Средняя цена 690 $
Продажи
0 51
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