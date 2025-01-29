flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1808 Герб с подвязкой
Средняя цена 560 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1/3 гинеи 1808 Второй тип
Средняя цена 420 $
Продажи
1 89
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть