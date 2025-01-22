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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1808
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Tennants Auctioneers - November 23, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе Spink - January 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 января 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1808 "Герб с подвязкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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