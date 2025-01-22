Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой" (Великобритания, Георг III)
Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1808
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1808 года "Герб с подвязкой". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1350 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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