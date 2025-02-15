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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1788 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1788 Лопата
Средняя цена 960 $
Продажи
1 275
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1788 Лопата
Средняя цена 510 $
Продажи
0 54
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