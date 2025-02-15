flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1788 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1788 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1788 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1788
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1788 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • BAC (10)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • CNG (1)
  • Coins of the Realm (1)
  • DNW (2)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (6)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • NOONANS (3)
  • Roma Numismatics (2)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (4)
  • St James’s (2)
  • Stack's (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 460 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Bruun Rasmussen - March 3, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1788 "Лопата" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1788 "Лопата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1788 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть