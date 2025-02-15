Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1788 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1788
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1788 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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