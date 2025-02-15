Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1820 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,584
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе CoinsNB за 51 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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