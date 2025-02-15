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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1820 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,584

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе CoinsNB за 51 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1820 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Великобритания 2 пенса 1820 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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