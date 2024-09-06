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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1820 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
4312 $
Цена в валюте аукциона 2500 GBP

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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