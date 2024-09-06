Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1820 года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Spink UK за 2500 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
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