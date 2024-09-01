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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные 6 пенсов 1820 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробные 6 пенсов 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробные 6 пенсов 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: London Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,79 гр
  • Чистого серебра (0,083 oz) 2,5808 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1820
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 6 пенсов 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе London Coins LTD за 6000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
5125 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
2130 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе London Coins - June 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Великобритания 6 пенсов 1820 (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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