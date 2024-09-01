Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробные 6 пенсов 1820 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,79 гр
- Чистого серебра (0,083 oz) 2,5808 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 6 пенсов 1820 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе London Coins LTD за 6000 GBP. Торги состоялись 5 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
5125 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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