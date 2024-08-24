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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробные монеты 6 пенсов Георга IV - Великобритания

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6 пенсов 1820 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 0 5
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