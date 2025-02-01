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4 пенса (1 Грот) 1820 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 990

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 4143 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 35 GBP. Торги состоялись 2 июня 2019.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1820 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1820 на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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