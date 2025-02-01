Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1820 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 990
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 4143 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 35 GBP. Торги состоялись 2 июня 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- TimeLine Auctions (2)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск