Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1820 года BP. Гладкий гурт (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1820
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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