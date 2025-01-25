Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1820 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,920
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1820
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 180 GBP. Торги состоялись 24 апреля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (1)
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