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Пенни 1820 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1820 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 7,920

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1820
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1820 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 180 GBP. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1820 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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