Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,435,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (231)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20904 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Auction World (4)
- Auctiones (1)
- BAC (5)
- Baldwin's (11)
- Baldwin's of St. James's (10)
- Busso Peus (1)
- Chaponnière (2)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (2)
- DNW (29)
- Dorotheum (3)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- GINZA (3)
- Goldberg (5)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Heritage (42)
- Heritage Eur (2)
- Höhn (1)
- Künker (18)
- Leu (1)
- Morton & Eden (1)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (4)
- NOONANS (11)
- Numis.be (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Rauch (2)
- Roxbury’s (1)
- Rzeszowski DA (2)
- Schulman (3)
- SINCONA (2)
- Sonntag (2)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (35)
- St James’s (1)
- Stack's (5)
- Stephen Album (3)
- Tennants Auctioneers (1)
- Teutoburger (2)
- TimeLine Auctions (2)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (3)
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4438 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск