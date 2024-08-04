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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1821 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1821 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,435,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (231)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20904 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 140 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
4438 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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