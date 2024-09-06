Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Монеты Великобритании 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1821 BP
Средняя цена 1400 $
Продажи
5 653
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1821 BP Украшенный щит
Средняя цена 4100 $
Продажи
1 91

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1821 BP SECUNDO
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 804
Аверс
Реверс
1 крона 1821 BP TERTIO
Средняя цена 850 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP
Средняя цена 590 $
Продажи
0 231
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1821 BP
Средняя цена 270 $
Продажи
0 206
Аверс
Реверс
6 пенсов 1821 BP
Средняя цена 350 $
Продажи
0 190

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1821
Средняя цена 60 $
Продажи
0 103

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 24
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск