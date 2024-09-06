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1821
Монеты Великобритании 1821 года
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Золотые монеты
Соверен 1821 BP
Средняя цена
1400 $
Продажи
5
653
1/2 соверена 1821 BP Украшенный щит
Средняя цена
4100 $
Продажи
1
91
Серебряные монеты
1 крона 1821 BP
SECUNDO
Средняя цена
2800 $
Продажи
1
804
1 крона 1821 BP
TERTIO
Средняя цена
850 $
Продажи
0
26
1/2 кроны (Полукрона) 1821 BP
Средняя цена
590 $
Продажи
0
231
1 шиллинг 1821 BP
Средняя цена
270 $
Продажи
0
206
6 пенсов 1821 BP
Средняя цена
350 $
Продажи
0
190
Медные монеты
Фартинг 1821
Средняя цена
60 $
Продажи
0
103
Пробные монеты
1 крона без года (1820-1830) Пробная
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
24
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